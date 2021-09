Inter, Inzaghi: "Mio gol con la Lazio allo Shakhtar? Sono passati più di 20 anni"

Nella seconda giornata del girone di Champions League l'Inter fa visita allo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. Sarà una partita già quasi decisiva per le due squadre, bloccate a quota 0 in classifica. In conferenza stampa al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è stato chiesto di un suo gol segnato in casa dello Shakhtar (che ancora giocava a Donetsk) il 12 settembre 2000 quando la Lazio si impose per 3-0: "Sono passati più di 20 anni, lo Shakhtar nel frattempo ha fatto un grande cammino arrivando vicino alla finale di Europa League e anche negli ultimi anni ha fatto ottime Champions. Sicuramente domani sera vorrà crearci dei problemi".

