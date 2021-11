Inter, Inzaghi orgoglioso: "Fa piacere essere dati per favoriti"

"Sicuramente fa piacere godersi il record di gol realizzati, è un ottimo momento per noi. Abbiamo chiuso una settimana importante, giocando una grande partita, con personalità, ed esprimendo un ottimo calcio. Dovevamo chiuderla prima, perché tenerla così aperta non va bene ed è rischioso. Capisco, però, che ci sono anche gli avversari". Così Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, commenta la vittoria dell'Inter a Venezia. "Fa piacere essere indicati come favoriti per lo scudetto - aggiunge l'allentore dei nerazzurri -. Qualcuno diceva che doveva essere ricostruzione, ho trovato una società e un gruppo straordinario, abbiamo inserito tanti giocatori nuovi. Il primo obiettivo erano gli ottavi di Champions e lo abbiamo centrato, adesso possiamo pesare al campionato. Non c'è stato bisogno di motivare la squadra, alleno grandi giocatori, ma soprattutto grandi uomini. Abbiamo perso Lukaku, Hakimi, ma anche Eriksen, ma abbiamo preso giocatori funzionali che stanno dando tutto".