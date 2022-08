Inter, Inzaghi preoccupato: "Serve un difensore. Tanto rumore dopo la sconfitta con la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Difensore cercasi. Ci ha pensato Simone Inzaghi a farsi sentire sulla questione mercato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni rilasciati al termine della vittoria per 3-1 contro la Cremonese: "Ho chiesto a chi di dovere un difensore centrale. Abbiamo solo De Vrij, la società sa che abbiamo bisogno di un uomo. Ci servono sei difensori per affrontare tutte le partite che abbiamo davanti, a cominciare dalla Champions. Gosens? Non so nulla, più che altro sono preoccupato perché ho detto che ci manca un difensore centrale"

Contro la Lazio avevamo fatto una prima parte di gara buona, poi gli episodi decidono le gare: con l'occasione di Dumfries sull'1-1 staremmo parlando d'altro. La partita dell'Olimpico è dimenticata. Dopo la partita di venerdì siamo stati criticati e dovevamo avere più forza sull'1-1, ma si è fatto tanto rumore per questa sconfitta".