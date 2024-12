Inter, Inzaghi verso la Lazio: "Out due difensori". E sul turnover...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è conclusa una parte della sesta giornata di Champions League, con l'Inter che è già scesa in campo in casa del Bayer Leverkusen. I nerazzurri escono sconfitti dalla sfida, con Inzaghi sotto accusa per aver optato per il turnover in vista della gara di lunedì 16 dicembre contro la Lazio. Da Barella a Dimarco, passando per Mkhitaryan e Lautaro Martinez, l'allenatore nerazzurro ha iniziato la gara con quattro titolarissimi in panchina. Non solo, a Inzaghi vengono contestate anche alcune decisioni nelle sostituzioni. Ecco le sue parole in merito:

"Volevo inserire inserire Buchanan perché Bisseck, Bastoni e De Vrij saranno anche a Roma dall'inizio in quanto Pavard e Acerbi non ci saranno, avevano speso tanto e avevo pensato a quel cambio. Però negli ultimi tre giorni Buchanan aveva rallentato per un fastidio che si portava dietro quindi in quel momento ho visto Taremi che aveva fatto un ottimo lavoro e ho pensato di inserire Arnautovic per non correre rischi perché a centrocampo e attacco siamo a posto, dietro abbiamo qualche problema".