Inter – Juventus, fermati due tifosi: ecco cosa è successo

Ieri al Meazza è andata in scena la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus ma prima del match non tutto è filato liscio. Come riporta l’ANSA, un tifoso juventino è stato denunciato dalla Digos di Milano per aver tentato di accedere allo stadio presentando, ai tornelli, il green pass di un’altra persona. Il green pass in suo possesso era quello base quindi non sufficiente per poter essere ammesso nell’impianto. Non è tutto, perché contemporaneamente una tifosa interista è stata bloccata ai tornelli perché in possesso di un fumogeno. Per lei un Daspo di 3 anni.

