Lazio, verso la Salernitana: come si concluse la gara di andata? – VIDEO

Sabato la Lazio raggiungerà Salerno per affrontare i granata, appuntamento alle 18:00 all’Arechi. I ragazzi di Sarri sono chiamati a dare una prova di riscatto dopo Milano. In attesa del match la società ha condiviso un video tramite i canali social ufficiali, per ricordare come si concluse la gara di andata. I biancocelesti hanno battuto per 3 a 0 i campani grazie alle reti di Immobile, Pedro e Luis Alberto, protagonisti assoluti del match. Si confermano di volta in volta sempre più preziosi per la squadra e per il tecnico.

