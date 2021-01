Inter, l'agente di Eriksen ha presentato un'istanza di arbitrato contro il club

Ancora grane tra Eriksen e l'Inter.Questa volta non è direttamente il centrocampista a scontrarsi con il club milanese, ma il suo agente Martinus Schoots che ha presentato un'istanza di arbitrato contro il club al Collegio di Garanzia. Nella nota pubblicata dal CONI si legge: "Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, da parte dell’Agente Sportivo Martinus Schoots contro la F.C. Internazionale Milano S.p.A., in virtù del contratto di mandato, sottoscritto il 27 gennaio 2020, in forza del quale la società intimata ha conferito incarico al suddetto istante al fine di consentire la realizzazione del trasferimento del calciatore Christian Eriksen, allora tesserato presso il Tottenham Hotspur F.C., alla società milanese". Secondo il comma 2 dell'articolo 22 del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, possono essere presentate al Collegio di Garanzia tutte le controversie riguardo la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi, come anche i problemi di natura economica.