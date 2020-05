Inter, la squadra rifiuta di allenarsi: prima deve arrivare l'esito di tutti i tamponi

“Senza sicurezze non ci alleniamo”. È questo, in sintesi, il messaggio che i calciatori dell'Inter hanno lanciato virtualmente alla società di Suning. Lo riporta la rassegna stampa di Radiosei. Al contrario della Lazio (già in campo per gli allenamenti individuali), prima di tornare ad Appiano Gentile i nerazzurri aspetteranno di ricevere l'esito dei tamponi effettuati per il coronavirus. Solo una volta che l'intera squadra risulterà negativa, l'Inter riprenderà le sedute al Centro Sportivo. Un compromesso richiesto dagli stessi giocatori per allenarsi in totale sicurezza.

