Inter - Lazio, Calisti: "Con una vittoria i biancocelesti si inserirebbero nella lotta al titolo"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex biancoceleste Ernesto Calisti ha parlato della sfida di domenica in programma a San Siro tra Inter e Lazio: "Loro puntano al campionato. Sono fuori un po' da tutto. Noi abbiamo da perdere, la Lazio deve continuare a fare risultato. Se riuscissimo a vincere questa gara, saremo candidati anche noi per la lotta al titolo. L'importante è non perdere, se dovessimo far risultato ci presenteremo alla grande. Non dobbiamo nasconderci. Non puoi snobbare quella partita, per me l'Inter è la candidata numero uno per vincere il campionato. È sicuramente una squadra forte, una corazzata. Ma la Lazio, al completo e con i titolari, è un gruppo che può vincere con tutti. Dobbiamo andare lì consapevoli della nostra forza, mi sembra una sfida un po' spartiacque. Quando ci sono queste grande gare, si preparano da sole.

CAGLIARI E INTER - "Il Cagliari poteva nascondere delle insidie, lì potevi pensare di prenderla sottogamba. Dal punto di vista mentale ci poteva essere questo rischio. Con l'Inter non succederà questo, ci sarà molta concentrazione, è una partita determinante per il nostro campionato. Dobbiamo lottare, la Lazio viene da una striscia importante. Se si vuol essere grandi, bisogna porsi anche obiettivi importanti. Sono d'accordo con la scelta di Inzaghi di optare per Musacchio, c'è bisogno di un difensore vero. Sarà una bella lotta a centrocampo, ma anche sugli esterni tra Lazzari e Hakimi".

