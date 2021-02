Inter - Lazio, Delio Rossi: "Milinkovic e Barella i giocatori che vorrei nella mia squadra"

Lazio e Inter si sfideranno domenica a San Siro in una gara importante per entrambe le squadre: quella di Inzaghi che vuole mettere in fila anche la settima vittoria consecutiva e quella di Conte per riscattare l'eliminazione in Coppa Italia. A dire la sua sul match l'ex allenatore biancoceleste Delio Rossi intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "E' più decisiva per l'Inter che per la Lazio. L'Inter uscendo dalla Coppa Italia e dall'Europa, con questi investimenti e qualità deve lottare per vincere lo Scudetto, che è l'ultimo obiettivo rimasto. La Lazio sta facendo una rincorsa incredibile. Sarà una partita difficile. I miei giocatori preferiti? Milinkovic e Barella li vorrei nella mia squadra ideale".

