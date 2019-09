Inter - Lazio, Orsi: "I nerazzurri rischiano, vi spiego perché"

Mancano poche ore al big match di stasera, con la Lazio che affronterà a Milano l'Inter di Antonio Conte. Una gara importante, dall'esito tutt'altro che scontato. Fernando Orsi, ai microfoni di Radio24, ha detto la sua: "Inter - Lazio di stasera non è una partita banale. L'Inter rischia, la Lazio è un po' come lo Slavia Praga, cerca il possesso palla ma non ha ritmi molto alti. Se l'Inter va con ritmi alti e aggredisce come con il Milan, la Lazio può soffrire, perché subisce le squadre che hanno ritmo. A patto che siano equilibrate, altrimente riparte e sa fare male".

