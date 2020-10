Inter, Marotta: “Fallo su Perisic? Il Var deve essere utilizzato”

L'Inter non va oltre il pareggio in casa contro il Parma. Altro passo falso per la squadra di Conte che trova il gol del pareggio al minuto 92 con Perisic. Nel secondo tempo, però, c'è stato un episodio dubbio che sta facendo discutere. Sul parziale di 0-1 per gli ospiti, proprio Perisic viene evidentemente strattonato in area da Balogh. L'arbitro non fischia il penalty e decide di non rivedere il fallo al Var. Nel post partita, il ds dell'Inter Marotta ha espresso tutta la sua rabbia ai microfoni di Sky Sport: "La cultura dell'alibi non ci appartiene, per vincere bisogna buttare dentro la palla. Però purtroppo c'è un vuoto normativo regolamentare: il VAR interviene solo in caso di chiaro errore dell'arbitro. Ciò però non giustifica il fatto che dobbiamo assistere a scelte a nostro avviso sbagliate. O l'arbitro presta più attenzione oppure il VAR deve essere utilizzato. La nostra prestazione non è stata delle più belle, ma è giusto che io, dopo 6 partite, faccia questo tipo di consuntivo. La tecnologia non può debellare gli errori, ma può limitarli. Parlare di rigore certo è cosa molto semplice, io sono qui per fare una denuncia sul vuoto regolamentare. E' giusto che anche la classe arbitrale, ogni tanto, prenda una posizione di maggiore attenzione".