Inter, Marotta racconta la sua esperienza con il Covid: "Esperienza pesante"

Giuseppe Marotta, dopo quasi un mese di assenza, è tornato a San Siro per seguire l'Inter da vicino. L'ad nerazzurro ha passato un periodo non semplice a causa del Covid-19: a marzo è risultato positivo e dopo poco è stato ricoverato per delle complicazioni, ma ora è tutto passato. Ai microfoni di DAZN, in occasione del match di recupero tra Inter e Sassuolo, ha raccontato la sua esperienza: "Sono in ripresa dopo essere uscito da un'esperienza pesante, ma ho potuto constatare competenza e senso di umanità da parte del sistema sanitario. Un'esperienza che insegna e che segna".