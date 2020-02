Inter, Marotta: "Volevamo prendere Giroud, ma il Chelsea ha fatto muro"

Giroud obiettivo della Lazio, ma anche dell'Inter. Biancocelesti e nerazzurri si sono contesi l'attaccante francese nelle ultime ore di mercato, un testa a testa in cui la Lazio era in vantaggio. Perché? Semplice, a Giroud non era piaciuto l'atteggiamento di Marotta e Ausilio che dopo averlo coreggiato per settimane, l'avevano scaricato, per poi tornare con forza sull'ex Arsenal a 24 ore dalla fine della sessione invernale di calciomercato. Niente da fare per Lazio e Inter comunque. Il Chelsea non ha aperto alla cessione di Giroud, lasciando a bocca asciutta entrambi i club italiani. A confermare l'andamento elle ultime ore di mercato ci ha pensato il CEO dell'Inter, Beppe Marotta, che a SkySport ha parlato così: "Giroud era un obiettivo, volevamo provare a prenderlo, ma non c'era alcuna disponibilità del Chelsea a cederlo e quindi non c'era possibilità di negoziazione con loro". Per Giroud solo l'amarezza di essere rimasto a Londra e ancora fuori dai convocati di Lampard.