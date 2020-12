Inter - Napoli, Mertens esce in lacrime: a rischio per la Lazio

Tegola per il Napoli nella sfida di San Siro contro l'Inter. Intorno al quarto d'ora Dries Mertens ha subito una brutta distorsione alla caviglia sinistra in occasione di un cross. Il belga è rimasto immediatamente a terra e ha lasciato il campo in lacrime. Al suo posto è entrato Petagna, con Mertens che è in forte dubbio anche per Lazio - Napoli di domenica sera. Gli azzurri dovranno sicuramente fare a meno di Osimhen, che tornerà in campo nel 2021.

