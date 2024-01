Inter, novità in vista della Supercoppa contro la Lazio: il punto su Lautaro e Dimarco

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Grandi novità in casa Inter. Soprattutto per la gara più imminente, ovvero quella in programma il 6 gennaio a San Siro contro il Verona, valida per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024. Come riportato da Sky, Lautaro Martinez e Federico Dimarco si sono allenati a parte anche oggi ma con buon ritmo. Per domani sono attesi in gruppo, questo porta a considerarli a disposizione verso la sfida contro i gialloblù, ma soprattutto contro la Lazio, per la Supercoppa italiana che si giocherà il 19 gennaio.Oggi si è allenato in gruppo anche Hakan Calhanoglu, che ha smaltito la febbre. Il centrocampista turco sarà tra i protagonisti nel match dell’Epifania contro il Verona.