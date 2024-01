Inter, Recalcati: "Lazio? Siamo favoriti, ma temo che Inzaghi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter è favorita nella sfida contro la Lazio di questa sera, in programma a Riad alle ore 20.00, così come per la vittoria finale della competizione. Ad ammetterlo è stato anche Maurizio Sarri che, però, ha spiegato come la sua squadra darà tutto per far valere quel 25%/30% di chance che può vantare. Per presentare la sfida, dalla sponda nerazzurra, è intervenuto ai microfoni di Radiosei il telecronista di fede interista Christian Racalcati:

"Sinceramente parlando sarei molto felice di scambiare una Supercoppa con un campionato. Non sarebbe male vincerla e bisogna provare a portarla a casa comunque, ma non scherziamo. L’obiettivo è la seconda stella. Ho parlato con qualche giocatore e sono come molle: vogliono vincere tutto e sono indemoniati, carichi come delle molle appunto. La partita sarà durissima, ma non molleranno. Il problema sono i diffidati, perché Inzaghi ha un po’ la sindrome".

CALCIOMERCATO - "L’Inter è ovviamente favorita sia per la Supercoppa che per lo scudetto, ma quello che non capisco è il mercato: abbiamo preso Buchanan per dare un cambio a Cuadrado che non sta bene e Inzaghi dice che avrà tempo per inserirsi. Ma allora cosa l’abbiamo preso a fare? Frattesi è un ottimo giocatore, ma non è Barella. L’Inter cambia se gioca Barella al posto di Frattesi e peggiora. Ma stasera anche se Barella è diffidato e Cahlanoglu non ci sarà contro la Fiorentina in campionato, dovrà giocare e non pensare a nulla".

INZAGHI - "Non sono critico con Inzaghi, è un bravo allenatore, ma ci sono alcune sue cose che non capisco. Gli ammoniti che devono per forza essere sostituiti, Acerbi che invece non esce mai anche quando non sta andando bene e poi spesso le sostituzioni negli ultimi minuti sembrano fatte a caso. E comunque quest’anno dovrà portare a casa lo scudetto. A Milano delle coppe interessa poco e la Juve con Gatti, Danilo e Rugani non può essere un problema per questa Inter".