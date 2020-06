Inter, Skriniar: "Scudetto? Tante partite in poco tempo, discorso aperto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a meno di un'ora dal match contro la Sampdoria, Milan Skriniar ha analizzato la situazione in casa Inter: "È sempre strano giocare contro un'ex squadra, però sono da tre anni all'Inter e cerco di dare il massimo per l'Inter. Scudetto? Sono tantissime partite in poco tempo. Ancora può succedere di tutto. Abbiamo lavorato per questo e dobbiamo far vedere in campo che siamo pronti. Più equilibrio? Ultimamente prendiamo più gol e non va bene. Bisogna cercare di migliorare da questo punto di vista e anche davanti dobbiamo segnare più gol possibili".

