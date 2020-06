Serie A, highlights in chiaro: da domani tutti i gol in onda sulla Rai

Non è stato raggiunto l'accordo per le partite in chiaro, ma sarà possibile rivedere gli highlights sui canali della Rai. Questo è quanto riporta repubblica.it. Infatti da domani la TV di stato, che ha trovato l'intesa con la Lega Serie A, farà vedere gol e azioni salienti due ore dopo il triplice fischio. Sarà così predisposto il programma: alle ore 21:30, su Rai2, sarà possibile guardare gli highlights della gara andata in scena alle 19:30; alle ore 23:30 andranno in onda invece quelli che riguardano il match delle 21:45.