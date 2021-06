Inter, Zhang su Inzaghi: “Spero che i tifosi credano in lui”

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport in cui commenta anche l'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Di seguito le parole del patron a proposito dell'ex allenatore della Lazio: "Un tecnico allineato con il club e, allo stesso tempo, esperto e in grado di competere sia in Italia che in Europa. È giovane e con grande potenziale. Si sposa bene con la conformazione della nostra squadra. Penso che abbia tanti requisiti giusti per noi e allo stesso tempo siamo sicuri che lavorerà al meglio con il team e i dirigenti nel futuro. Spero che i tifosi gli diano tempo e supporto, che siano pazienti e che credano in lui e gli diano modo di guidare la squadra per continuare questo percorso vincente e continuare ad essere competitivi, anno dopo anno".