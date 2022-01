Internet, down delle reti: problemi e proteste in tutta Italia

Nel pomeriggio del 3 gennaio un down di alcune reti Internet ha creato disagi in tutta Italia. Diversi utenti infatti hanno segnalato mancanza di connessione, disservizi e blocchi che hanno scatenato le relative e giustificate proteste. Su Twitter è andato immediatamente in tendenza l’hashtag #WindDown, ma anche altre compagnie hanno avuto problemi. L'impossibilità della navigazione, in un periodo in cui tantissime persone sono in isolamento domiciliare, ha creato maggiori disagi rispetto al solito, con il picco di interruzioni segnalate e i servizi telefonici presi d'assalto.