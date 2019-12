Inzaghi, i complimenti di Mancini: "Allenatore al top, sta facendo un ottimo lavoro"

Simone Inzaghi il miglior allenatore oggi in Italia. I complimenti arrivano da tutte le parti, gli ultimi sono quelli di Roberto Mancini, il ct della Nazionale: “Grand merito, lui è in gamba, ha qualità. È bravo, anche troppo in questo momento”, le parole riportate dalla rassegna di Radiosei. Poi Mancini ha continuato: “Non è più una sorpresa, allena la Lazio da tanti anni, sta facendo un ottimo lavoro. La squadra sta bene, ha battuto la Juventus per due volte. I giocatori sono tranquilli e il merito è dell’allenatore. Non so quanto resterà in biancoceleste, magari per sempre, il lavoro è ottimo fin qui. E quando era giocatore conosceva tutto degli altri giocatori, anche di campionati diversi dalla A”.

