Lazio, con i 4 tenori in campo la vittoria è assicurata: i numeri

Che dire, la Lazio sta facendo vedere di cosa è capace. In campo lotta, inventa e colpisce. L'orchestra di Inzaghi suona una sinfonia d'altri tempi, che in progressione alza i toni e stordisce l'avversario. E non poteva che farlo con i suoi tenori: Luis Alberto, Milinkovic, Immobile e Correa. Come riporta Lazio Page, la loro presenza in campo è una sicurezza. Infatti, sale a 15 la striscia di partite senza sconfitte del modulo con queste quattro stelle. Nella stagione in corso sono state 0 le partite perse, nelle totali 22 giocate sono arrivate 14 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. La media punti è di 2.14. Insomma, Inzaghi sa su chi far affidamento.

