Inzaghi: "Luis Alberto ha un grande talento e non deve sprecarlo. Rinnovo? La società sa cos'è per me la Lazio"

La Lazio vince anche contro il Crotone grazie alle reti di Immobile e Correa. Questo il commento dell'allenatore biancoceleste Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: "Ciro è stato bravissimo, ha fatto un gol importantissimo. Abbiamo vinto una partita difficile contro un’ottima squadra che sta giocando ottime partite".

ACERBI - "Io penso che Acerbi stia avendo da tre anni a questa parte un rendimento eccezionale, è un giocatore titolare della Nazionale che si sta meritando queste ottime prestazioni sia alla Lazio che in azzurro. Si merita tutto per la volontà e la dedizione che mette nella sua professione".

RECUPERI - "Abbiamo avuto problemi covid e infortuni prima della sosta adesso stanno rientrando tutti. Oggi ho cambaito Parolo e Fares che erano ammoniti, avevamo la partita in mano e non volevo rimanere in dieci Marusic e Akpa sono entrati benissimo. Avevamo assenze importanti: Milinovic, Lulic, Escalante oltre a Strakosha che è il nostro portiere titolare, nonostanet questo Reina sta facendo benissimo".

IMMOBILE - "Penso che Immobile stia facendo grandissimi numeri, poi oggi con Correa hanno fatto benissimo, sono contento per lui (Correa, ndr) perché aveva segnato in Champions e ora in campinato. E’ arrivato venerdì con sette ore di fuso dopo aver viaggiato epr due giorni interi e ha fatto una grandissima partita. Caicedo fa parlare con inumeri e Muriqi si sta inserendo benissimo".

RINNOVO - "Se sono dette tante, sono qui da ventun anni sto benissimo. Con il presidente ho un rapporto ottimo, si va in un’uncia direzione ci saranno delle trattative e vedremo il da farsi ma tutti sanno quello che rappresneta per me la Lazio".

LUIS ALBERTO - "Con lui ho parlato sa di aver sbagliato, la società lo multerà ma io avevo l’obbligo di cercare di metterlo in campo nel modo migliore perché è un giocatore con un talento enorme e non deve sprecarlo con stupidaggini fuori”.

