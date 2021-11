Irlanda del Nord - Italia, da Belfast il ricordo per Gabriele Sandri - FOTO

Da Belfast arriva il ricordo per Gabriele Sandri. Da poco è passato l'11 novembre, anniversario della morte del tifoso della Lazio che nel 2007 fu ucciso da un colpo di pistola esploso da un agente di polizia mentre era in viaggio per seguire le gesta della sua squadra del cuore. Durante la partita Irlanda del Nord - Italia, dal settore ospiti si è alzato uno striscione in memoria di Gabbo: "11-11 Gabriele vive".