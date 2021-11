Irlanda del Nord - Italia, ecco la maglia della squadra di Mancini - FOTO

Manca ormai poco al fischio d'inizio di Irlanda del Nord - Italia, partita decisiva per la qualificazione al Mondiale Qatar 2022. Su Twitter il profilo ufficiale della Nazionale ha pubblicato delle foto dello spogliatoio della squadra di Roberto Mancini al Windsor Park di Belfast in cui si vede che l'Italia scenderà in campo con la maglia bianca. L'ultima volta in bianco fu il 5 settembre a Basilea per Svizzera - Italia, finita 0-0, quella precedente invece risale all'Europeo nel quarto di finale del 2 luglio in cui l'Italia superò il Belgio 2-1.