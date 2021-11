Irlanda del Nord - Italia, Mancini: "Giocare senza ansia" - FOTO

Mancano poche ore e poi l'Italia sarà impegnata a Belfast contro l'Irlanda del Nord con in palio la qualificazione a Qatar 2022. Il ct Roberto Mancini, dopo aver parlato in conferenza stampa, ha trasmesso la sua carica anche sui social: "Domani vogliamo qualificarci e il concetto non cambia: giocare senza ansia. Forza azzurri!". Il pareggio contro la Svizzera non ha scalfito la convinzione del tecnico, che ha la massima fiducia in quei ragazzi che poco più di 4 mesi fa salirono sul tetto d'Europa.

FORZA AZZURRI 🇮🇹 pic.twitter.com/pSessI3Xex — Roberto Mancini (@robymancio) November 14, 2021