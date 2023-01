“Isco alla Lazio”: spunta il tweet di un giornalista - FOTO

Pedro Almeida, giornalista portoghese specializzato in calciomercato, lancia l'indiscrezione che vedrebbe lo spagnolo pronto...

© foto di Federico Titone

CALCIOMERCATO LAZIO - Un nome nuovo per la Lazio spunta da... Twitter. Pedro Almeida, giornalista portoghese specializzato in calciomercato, nella notte ha scritto un post lanciando l'indiscrezione che vedrebbe Isco pronto a trasferirsi in biancoceleste. Il fantasista spagnolo si è liberato dopo l'esperienza al Siviglia ed è alla ricerca di una nuova avventura. La voce per ora non trova riscontri e potrebbe essere ovviamente solo un rumor. Il post ha fatto incetta di like e condivisioni, ma difficile ipotizzare che la cosa possa concretizzarsi. Le vie del calciomercato, si sa, sono imprevedibili.