Italia - Argentina è realtà: accordo raggiunto tra Uefa e Conmebol

Italia - Argentina adesso è realtà. La Conmebol e la Uefa hanno infatti ufficializzato la decisione di far disputare il match tra i vincitori dell'Europeo, gli azzurri, e quelli della Copa America quindi l'Argentina di Scaloni. La gara si giocherà nel 2022 e la sfida è già stata ribattezzata "Supercoppa Maradona". Ancora non è stata resa nota la data e il luogo della partita anche se in molti sperano si possa disputare allo stadio Maradona di Napoli. Insomma due delle Nazionali più forti di sempre sono pronte a sfidarsi per la gioia di tutti i tifosi.

