Italia - Belgio, Mancini da record: primo ct a vincere 30 partite in 44 gare

Ko contro lo Spagna subito alle spalle. L'Italia di Roberto Mancini ha alzato subito la testa e nella finalina per decidere il terzo e il quarto posto della Nations League ha battuto per 2-1 il Belgio grazie alle reti di Barella e di Berardi su calcio di rigore. Dopo aver riscritto la storia delle nazionali inanellando ben 37 risultati uitli consecutivi Mancini centra un altro record: quella di oggi è infatti la vittoria numero 30, in 44 gare, per il ct azzurro, nessun commissario tecnico era riuscito mai risucito prima in questa impresa.

