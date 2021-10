Italia - Belgio, Mancini: "Siamo sempre stati quelli dell'Europeo"

L'Italia riparte dal Belgio. Dopo la sconfitta contro la Spagna, che ha chiuso il filone di 37 risultati utili consecutivi, la Nazionale ha vinto contro De Bruyne & Co. la finale per il terzo posto della Nations League. A fine partita il CT Roberto Mancini ha commentato su Rai Sport la partita: "L'Italia dell'Europeo c'è stata anche con la Spagna, peccato che giocare in 10 è sempre difficile. In quell'occasione abbiamo avuto questo problema qui, se no sarebbe stata una partita come oggi. Abbiamo giocato bene e siamo stati bravi".

CENTROCAMPO - "Vittoria senza Jorginho e Verratti? In quella zona di campo abbiamo diverse soluzioni con giocatori con diverse qualità, tutti hanno dimostrato di fare bene e questa è una cosa positiva".

CHIESA - "Può giocare sia a destra che a sinistra, non ha grandi difficoltà. Lui è un giocatore importante, anche gli altri. Berardi e Raspadori hanno fatto benissimo, Kean mi è piaciuto quando è entrato".