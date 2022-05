Italia, Bonucci: “Mondiali? Cicatrice aperta, ma la colpa…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Con l'addio di Chiellini, la fascia di capitano della Nazionale passerà sul braccio di Leonardo Bonucci. È proprio il difensore della Juventus a presentare il prestigioso match di mercoledì contro l'Argentina in conferenza stampa, in compagnia di Insigne e del ct Mancini. Questo un estratto delle sue parole: "La cicatrice del Mondiale è aperta? Sì, fin quando non si giocherà sarà così. La colpa è nostra, bastava davvero poco per poterci giocare qualcosa di davvero unico per la carriera di un giocatore. Ringraziamo Messi per le belle parole spese per noi, domani si incontreranno due nazionali vincenti e vogliamo dare spettatore per portare a casa il trofeo".

Il campionato appena concluso sarà di aiuto per la Nazionale?

"Ciò che ha fatto il mister in questo pre-raduno è importante, ha aperto le porte a tanti giovani che potranno diventare forti. Poi sarà importante vederli giocare anche con le squadre, serve il loro impiego perché solo così i giovani crescono e fanno esperienza".