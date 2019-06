Italia - Bosnia, probabili formazioni: ancora fuori Acerbi e Immobile

Mancini cambierà, ma non troppo. Dopo la vittoria contro la Grecia la linea del ct ex Lazio rimarrà pressoché identica: fiducia al modulo e agli uomini che stanno garantendo all'Italia continuità di risultati, impreziositi dalle 6 partite senza subire gol. Ecco perché per Italia - Bosnia di questa sera (Allianz Stadium di Torino, Rai 1 ore 20:45) oltre alla conferma di Sirigu, la difesa dovrebbe essere riproposta identica a quella vista contro gli ellenici, eccezion fatta per Florenzi che dovrebbe sedere in panchina. Al suo posto dentro uno tra De Sciglio e Mancini, con il secondo in pole. Sulla sinistra, complice l'infortunio di Biraghi, agirà sempre Emerson, così come la coppia di centrali sarà composta da Bonucci e Chiellini. Resterà invariato anche il trio di qualità del centrocampo formato da Barella-Jorginho-Verratti. Sul fronte d'attacco opportunità per Bernardeschi al posto di Chiesa sull'esterno destro, mentre Belotti e Insigne dovrebbero mantenere la maglia da titolari. Forse sarà panchina per Immobile e Acerbi, a seguito della tribuna di Atene i due biancocelesti reclamano un po' di spazio almeno a gara in corso. Vincendo contro la Bosnia dei due “italiani” Dzeko e Pjanic, gli azzurri siglerebbero quantomeno un set point in ottica qualificazione, ma è presto per fare calcoli. Di seguito, le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All. Mancini.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Civic; Gojak, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Vrancic. All. Prosinecki.

