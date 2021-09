Italia-Bulgaria, il Franchi è un fortino: Azzurri imbattuti a Firenze

La Nazionale torna in campo dopo la vittoria di Euro 2020. C'è grande attesa per vedere all'opera i ragazzi di Mancini dopo il grande trionfo. Questa sera, ore 20:45, gli Azzurri affrontano la Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il match è in programma allo Stadio Artemio Franchi di Firenze che è un vero è proprio fortino. Nell'impianto del Campo di Marte, infatti, l'Italia finora ha giocato in 29 occasione (stasera sarà la 30^), raccogliendo 22 successi, 7 pareggi e nessuna sconfitta.