Italia, Capello: "Immobile generoso, Joao Pedro ha qualità". E su Balotelli...

Stop al campionato e via allo stage per la Nazionale del ct Roberto Mancini che ha convocato dopo parecchio tempo anche Mario Balotelli e che avrà a disposizione anche il "nuovo acquisto" Joao Pedro. Questo il pensiero di Fabio Capello ai microfoni di Radio Anch'Io Sport: "Mancini l'ha portato al City, l'ha avuto all'Inter, lo conosce bene. E' una decisione del ct nel quale io ho fiducia. Adesso abbiamo bisogno di giocatori che entrino in campo al 110%. Balotelli ha qualità, dipende sempre da come si presenta, da cosa vuole fare e dove vuole arrivare, ormai è nell'età matura. Gli atri attaccanti per l'Italia? A me piace Immobile per i gol e la generosità che mostra in campionato, l'altro è Joao Pedro che ha qualità, giocatore da area di rigore che fa gol".

