Italia / Coronavirus, i benzinai annunciano lo sciopero totale

In piena emergenza coronavirus i sindacati dei benzinai hanno deciso di chiudere tutto. Questa la notta ufficiale Faib Confesercenti, Fegica Cisl, Figisc/Anisa Confcommercio: "Da soli, non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria, né la sostenibilità economica del servizio. Di conseguenza gli impianti di rifornimento carburanti semplicemente cominceranno a chiudere: da mercoledì notte quelli della rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali; e, via via, tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria".

