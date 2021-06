Italia, Di Biagio esalta Mancini: "Ha plasmato un gruppo incredibile"

Una bellissima Italia quella si è vista fino ad oggi ad Euro 2020. Prima le vittorie nel girone contro Turchia, Svizzera e Galles e poi il passaggio ai quarti dopo aver battuto in una gara complicatissima l'Austria. Questo il commento del tecnico Gigi Di Biagio ai microfoni di Sky Sport: "L'importante è che siamo andati avanti noi, che stiamo giocando bene e che abbiamo convinzione di poter arrivare in fondo. Il Belgio non sarà un'avversaria semplice ma l'Italia c'è. Quanto sento mia questa Italia? La sento mia come tifoso italiano, stiamo facendo tutti il tifo. Ho lavorato con questi ragazzi, ma sono stati bravi loro ed è stato bravo Roberto a plasmare un gruppo incredibile. Noi abbiamo lavorato per dare un serbatoio alla squadra, il resto l'hanno fatto loro. Io provo comunque soddisfazione, sarei ipocrita a dire di no. Veder giocare calciatori che a 18-19 anni erano in Under e li preparavi per la Nazionale A è bello".

Italia, dagli scherzi agli assist: Immobile e Insigne manifesto dell’amicizia

Lazio Paracadutismo, esordio storico con due squadre in World Cup Series

TORNA ALLA HOMEPAGE