Italia, ecco la nuova maglia "rinascimentale" della Nazionale - FOTO

La nazionale italiana di calcio ha presentato il nuovo home kit per le partite degli azzurri, una maglia firmata Puma e che si ispira alla cultura del rinascimento. I motivi floreali presenti sul tessuto sono infatti simili a quelli già visti per le maglie away e renaissance, per richiamare un'epoca d'oro della cultura del nostro paese nella speranza che anche l'Italia calcistica riesca a replicare i fasti del passato.

.@pumafootball presenta il nuovo Home kit della #Nazionale🇮🇹 ispirato alla cultura del rinascimento ➡️ https://t.co/yx0RYvVHL9



️ #Chiellini: “La maglia della Nazionale rappresenta la passione di milioni di tifosi nel mondo”



ℹ️ Info: https://t.co/tSJW0LXjGN#VivoAzzurro pic.twitter.com/cEpNYvrDHi — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) August 31, 2020