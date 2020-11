Italia, Evani resta ct anche in Nations League: Mancini ancora in attesa

Ancora nessuna novità ufficiale in merito alla situazione Coronavirus che ha colpito anche il ct della Nazionale Roberto Mancini. Ecco che. come riporta Tuttomercatoweb, sarà ancora con ogni probabilità Alberico Evani a sedere in panchina nella sfida di Nations League con la Polonia domenica sera.. Mancini resta in attesa, con pochissime speranze ormai di tornare a guidare gli azzurri già nella prossima sfida.

