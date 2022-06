Italia, Florenzi e Pobega lasciano il ritiro: il comunicato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Reduce dal pareggio contro l'Inghilterra, l'Italia prepara l'ultima fatica della stagione, la sfida alla Germania nella quarta giornata del girone di Nations League. Il gruppo a disposizione di Roberto Mancini perde altre due pedine: hanno lasciato il ritiro Alessandro Florenzi e Tommaso Pobega. Nonostante la squalifica da scontare contro i tedeschi rimane in gruppo Sandro Tonali. Il comunicato sul sito della Figc: "Dopo il pareggio con l’Inghilterra, che ha permesso agli Azzurri di restare al comando del Gruppo 3 di Nations League, la Nazionale è tornata ad allenarsi questa mattina a Birmingham: lavoro di scarico in piscina per chi ha giocato ieri sera e seduta sul campo per il resto del gruppo. Oltre ad Alessandro Florenzi, tornato in Italia per sottoporsi ad un piccolo intervento programmato da mesi, ha lasciato il ritiro anche Tommaso Pobega: il centrocampista del Torino, indisponibile per il match di martedì con la Germania, farà rientro nelle prossime ore presso il club di appartenenza per le cure del caso. Nonostante la squalifica per la prossima sfida con i tedeschi, frutto del cartellino giallo rimediato nel finale della gara con l’Inghilterra, resterà invece in gruppo fino al termine del raduno Sandro Tonali. Domani mattina la Nazionale partirà alla volta di Dusseldorf e nel pomeriggio sosterrà la rifinitura sul terreno di gioco del Borussia-Park di Monchengladbach, dove martedì (ore 20.45 – diretta su Rai 1) tornerà ad affrontare la Germania a dieci giorni di distanza dal pareggio di Bologna nel match d’esordio di questa terza edizione della UEFA Nations League".