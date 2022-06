Italia-Germania, Mancini annuncia la formazione titolare

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso di un'intervista concessa a Rai Sport, Roberto Mancini ha svelato la formazione titolare che scenderà questa sera in campo al Dall'Ara per affrontare la Germania di Flick nella prima giornata dellla fase a gironi di Nations League. Come ammesso dal ct, al centro della difesa, accanto a Bastoni, ci sarà Francesco Acerbi. Di seguito gli undici scelti dal mister: "Donnarumma, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini". La novità sarà Frattesi: "E' diverso tempo che gioca in campionato, è già stato con noi è un centrocampista completo, che deve crescere, deve fare esperienza internazionale però è un giocatore con caratteristiche importanti, duttile".