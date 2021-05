Italia, i possibili convocati di Mancini per l’Europeo: tra certezze e dubbi da sciogliere

Il tempo stringe per Roberto Mancini. Il tecnico della Nazionale non ha più molto tempo per scegliere i 26 protagonisti che prenderanno parte all'Europeo itinerante in programma quest'estate. Domenica sera, il Ct dovrà rendere noto l'elenco dei calciatori azzurri. Tante le certezze per Mancio, da Immobile ad Acerbi passando per Donnarumma e Jorginho, e altrettanti dubbi da sciogliere nelle ultime ore. Euro 2020 è alle porte.

- PORTIERI

Sicuri: Donnarumma, Sirigu

In forse: si giocano un posto Meret e Cragno.

- DIFENSORI

Sicuri: Acerbi, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson, Bonucci, Florenzi, Chiellini, Spinazzola

In forse: Si giocano un posto Mancini e Toloi. Più indietro nelle gerarchie Biraghi.

- CENTROCAMPISTI

Sicuri: Jorginho, Barella, Verratti, Locatelli, Pellegrini

In forse: Cristante, Pessina e Sensi si giocano due posti. Poche chance per Castrovilli

- ATTACCANTI

Sicuri: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne

In forse: Politano, Kean, Raspadori si giocano un posto per completare il paccchetto offensivo