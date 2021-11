Italia, idea Luiz Felipe convocato. Gravina: "A lavoro sui documenti"

La Federazione Italiana Giuoco Calcio è al lavoro per poter sbrigare le pratiche burocratiche per consentire l'ottenimento della cittadinanza italiana a tre nuovi calciatori. Si tratta non solo di Joao Pedro ma anche del difensore biancoceleste Luiz Felipe e di Roger Ibanez. A confermare il tutto è stato lo stesso presidente, Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale. Queste le sue dichiarazioni: “Gli uffici del Club Italia si interessano di tutti i calciatori che possono far parte dei convocabili. Stanno lavorando su tre posizioni e sono a buon punto. Noi risolviamo la parte formale, poi spetta al tecnico se chiamarli o meno”

