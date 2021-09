Italia, il 2021 è l'anno dell'Italia: dai Maneskin al volley, sei mesi di vittorie

Un anno magico per l'Italia questo 2021 che, nonostante la pandemia, ha visto il nostro paese più e più volte sul tetto del mondo. Come non citare la vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest, in un successo che mancava da quasi 30 anni. Gli azzurri di Mancini, poi, si sono assicurati i primi Europei itineranti della storia del calcio. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi hanno osannato il movimento tricolore con imprese sensazionali come i successi di Jacobs, della 4x100 maschile e della tripletta nella categoria t63 CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.