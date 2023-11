Italia-Macedonia, Nestorovski: "Non abbiamo nulla da perdere, vogliamo..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra i protagonisti della crescita della Macedonia del Nord negli ultimi anni c'è sicuramente Ilija Nestorovski che però non sarà presente questa sera all'Olimpico per il match tra l'Italia e la sua nazionale. Il centravanti dell'Ascoli è attualmente infortunato, ma ai microfoni di TMW ha detto la sua sul match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. L'auspicio dell'ex attaccante dell'Udinese è proseguire il trend positivo contro gli azzurri: "Troverete di fronte una squadra solida e compatta, che si chiude bene in difesa".

Senza troppi timori ha lanciato la sfida agli azzurri: "Gli ultimi scontri contro l'Italia sono stati positivi, negli ultimi tre confronti non abbiamo perso e vogliamo portare avanti questo trend. Credo che all'Italia possa pesare il fatto di aver perso contro di noi a Palermo e poi il pareggio di Skopje.Ormai non possiamo più agguantare le prime due posizioni e non abbiamo nulla da perdere. Per questo ci teniamo a fare bella figura".