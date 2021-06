Italia, Mancini: "Abbiamo qualità importanti, ma le favorite sono altre"

EURO 2020 sta per cominciare e l'Italia è pronta a sfidarsi con le migliori corazzate continentali. Per Roberto Mancini sono tante le squadre che partono avvantaggiate rispetto agli Azzurri, anche se loro non sono da meno. A Rai Sport il CT ha detto: "Penso che la Francia sia la squadra più forte visto che è una squadra giovane, già campione del Mondo, quindi ha delle certezze. Oltre a loro ci sono tante altre squadre, l'Inghilterra sicuramente anche perché semifinali e finali si giocano lì, è una squadra giovane e forte, magari non con giocatori così conosciuti come in passato, così come la Spagna e la Germania che comunque è sempre la Germania e arriva sempre, anche il Belgio..."

PUNTO DI PARTENZA - "Ci sono tante nazionali forti, tra cui metto anche l'Italia, anche se è partita dopo queste, però credo abbia qualità importanti. Secondo me l'Italia può essere collocata tra il terzo e il quarto posto in questo momento nella griglia di partenza, ma solo per il rispetto che abbiamo noi verso nazionali come il Portogallo campione d'Europa, la Francia campione del Mondo, il Belgio primo nel ranking, solo per questo motivo. Abbiamo grande rispetto, ma sappiamo che possiamo competere al loro livello".