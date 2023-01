Italia, Mancini: "La Lazio è il Marocco del campionato"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato del campionato in corso, facendo un paragone con il Mondiale appena finito. Ecco il ruolo assegnato alla Lazio: "Il Marocco del campionato forse è la Lazio che non gode di grande credito: gioco diverso, ma ora è più solida dietro. Ma anche la Roma, non la vedo così inferiore alla Lazio". La speranza dei tifosi biancocelesti è che il tecnico abbia ragione: l'arrivo tra le prime quattro, come fatto dal Marocco in Qatar, regalerebbe alla squadra di Sarri la qualificazione alla prossima Champions League.