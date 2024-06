Italia, Mazzocchi fa mea culpa su Zaccagni: "Devo dare merito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Letteralmente una pioggia di critiche quelle ricevute da Marco Mazzocchi che nella serata di ieri ha commentato la prestazione dell'Italia, e la rete di Zaccagni, durante "Notti Europee" in onda su Rai 1.

Nello specifico il conduttore ha esaltato il gesto tecnico di Calafiori non dando però la giusta rilevanza alla prodezza di Zaccagni che, tra l'altro, ha di fatto regalato la qualificazione alla nazionale di Spalletti. Per questo lo stesso Mazzocchi ha scritto un post in cui chiarisce la sua posizione: "Mattia Zaccagni ha segnato un gol bellissimo. Per freddezza, qualità e "pesantezza". Ho personalmente esaltato il coraggio e l'assist di Calafiori ma è corretto far mie le critiche ricevute a dare merito alla prodezza di Zaccagni. Forza Azzurri. Sempre", queste le sue parole.