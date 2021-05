Italia, oggi le preconvocazioni: le possibili scelte di Mancini

Manca meno di un mese all'inizio degli Europei che prenderanno il via l'11 giugno nella gara inaugurale dello stadio Olimpico tra Italia e Turchia. Nella giornata di oggi il ct Roberto Mancini stilerà la lista delle preconvocazioni che dovrebbe contenere i nomi di ben 46 giocatori che poi verranno ridotti a 36 nella selezione finale.

Ad oggi sono da valutare Verratti ma anche Acerbi che si sottoporrà ai controlli medici di rito per un ginocchio dolorante. Per il resto tra gli outsider che potrebbero rientrare ci sono Bastoni in difesa insieme a uno tra Toloi e Mancini ma anche Sensi per il centrocampo. Possibile chance anche per Raspadori del Sassuolo autore di un ottimo finale di stagione con i neroverdi. In porta invece potrebbe avere una possibilità uno tra Cragno e Gollini con Donnarumma, Sirigu e Meret certi del posto.

5 PORTIERI

Donnarumma (Milan)

Sirigu (Torino)

Meret (Napoli)

Cragno (Cagliari)

Gollini (Atalanta)

16 DIFENSORI

Florenzi (Paris Saint-Germain)

Di Lorenzo (Napoli)

Bonucci (Juventus)

Acerbi (Lazio)

Chiellini (Juventus)

Bastoni (Inter)

Emerson Palmieri (Chelsea)

Spinazzola (Roma)

G.Mancini (Roma)

Toloi (Atalanta)

Biraghi (Fiorentina)

Calabria (Milan)

G.Ferrari (Sassuolo)

Lazzari (Lazio)

Romagnoli (Milan)

D'Ambrosio (Inter)

12 CENTROCAMPISTI

Barella (Inter)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Jorginho (Chelsea)

Locatelli (Sassuolo)

Verratti (Paris Saint-Germain)

Sensi (Inter)

Cristante (Roma)

Tonali (Milan)

Pessina (Atalanta)

Zaccagni (Verona)

Soriano (Bologna)

Castrovilli (Fiorentina)

13 ATTACCANTI

Chiesa (Juventus)

Berardi (Sassuolo)

Immobile (Lazio)

Belotti (Torino)

Insigne (Napoli)

Kean (Paris Saint-Germain)

Bernardeschi (Juventus)

El Shaarawy (Roma)

Grifo (Friburgo)

Scamacca (Genoa)

Caputo (Sassuolo)

Lasagna (Verona)

Raspadori (Sassuolo)

