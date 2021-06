Italia - Repubblica Ceca, la pagella di Immobile: "Passi in avanti verso la maglia da titolare"

Gol e assist per Ciro Immobile nella sfida tra Italia e Repubblica Ceca, ultima amichevole prima dell'inizio degli Europei. Il bomber biancoceleste ha messo la propria firma sul tabellino, ma ha anche servito magistralmente Insigne in occasione del terzo gol. Al triplcie fischio dell'arbitro sono arrivate le pagelle di Rai Sport, condivise sul profilo Twitter dell'emittente. All'attaccante della Lazio è stato dato un 7, accompagnato da una breve motivazione: "Al gol del primo tempo accoppia l'assist per l'amico Insigne. Anche per lui passi avanti decisivi verso la conquista di una maglia da titolare".

#ItaliaRepubblicaCeca , le pagelle degli #Azzurri #Immobile Voto 7

Al gol del primo tempo accoppia l'assist per l'amico Insigne. Anche per lui passi avanti decisivi verso la conquista di una maglia da titolare pic.twitter.com/qrP0ICKGlx — RaiSport (@RaiSport) June 4, 2021

